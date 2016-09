Massale betogingen tegen homohuwelijk in Mexico

De betogers zijn tegen een wetsvoorstel om het homohuwelijk in heel het land toe te staan. In onder meer Mexico-Stad, Veracruz en Puebla werden protestmarsen gelopen door conservatieve groeperingen die de steun hadden van verschillende aartsbisschoppen.



De Mexicaanse president Enrique Peña Nieto wil een grondwetswijziging doorvoeren. Daarin wordt elke vorm van discriminatie strafbaar gesteld, gelijke rechten voor iedereen gegarandeerd en betekent onder meer de legalisering van het homohuwelijk in heel Mexico. Nu is dat alleen in de hoofdstad en in drie van de 31 deelstaten toegestaan.