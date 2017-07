Massale moordpartij in gevangenis Mexico: 28 doden

Gevechten tussen leden van rivaliserende bendes braken vroeg op de dag uit in een vleugel met maximale bewaking. De agenten vonden door de hele vleugel lijken. Volgens een bewaker waren vier personen zelfs onthoofd. De directe aanleiding van de moordpartij is nog niet bekend.

Acapulco is de laatste jaren het toneel van gewelddadige bendeoorlogen en is momenteel een van de steden met het hoogste aantal moorden per inwoner. Eerder dit jaar vielen 49 doden bij gevechten tussen leden van het Zeta-drugskartel en een rivaliserende bende in een gevangenis in de industriestad Monterrey.