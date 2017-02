Massale protesten in Roemenië tegen regering

De media spreken van 200.000 demonstranten, van wie de helft in de hoofdstad Boekarest. Ze protesteren tegen de beslissing van de sociaaldemocratische regering om via een nooddecreet de anticorruptiewetgeving te versoepelen en eisen het ontslag van de regering.



Volgens sommige media zouden in heel het land zelfs 300.000 mensen op straat zijn gekomen, vooral in de steden, maar ook in kleinere dorpen. De autoriteiten weigeren om cijfers vrij te geven over het aantal demonstranten.



In Boekarest kwam het voor het regeringsgebouw aan het einde van de manifestatie tot geweld tussen de politie en relschoppers. Tientallen hooligans bekogelden de politie met rotjes, stenen en flessen. De agenten reageerden daarop met traangas, waarna een groot deel van de betogers het plein verliet.



Later op de avond kwam het opnieuw tot rellen tussen de politie en de relschoppers. Een krantenkiosk werd in brand gestoken. Vier politieagenten en twee demonstranten raakten lichtgewond, twintig mensen werden opgepakt. De politie nam molotovcocktails en messen in beslag.