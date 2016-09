Massale roep in Venezuela om vertrek Maduro

,,Wij gaan Maduro ten val brengen'', zei een van de betogers over de impopulaire president.



Volgens de oppositie gingen ten minste een miljoen mensen de straat op om een referendum te eisen over het lot van Maduro.



Staatsgreep

Volgens de 53-jarige Maduro zijn de protesten een voorbode van een staatsgreep. ,,Ik ben op alles voorbereid'', zei hij gisteren. ,,We zullen een staatsgreep niet toestaan.''



Volgens mensenrechtenorganisaties werden de afgelopen week ten minste tien activisten van de oppositie opgepakt omdat ze gewelddadige acties zouden hebben gepland voor vandaag. In Caracas waren extra agenten op de been en op diverse wegen werd traangas ingezet om betogers tegen te houden.



Crisis

Venezuela verkeert in een diepe economische crisis. Het land is sterk afhankelijk van de verkoop van olie en door de dalende prijzen op de wereldmarkt is de staatsbegroting ingestort. Het Internationaal Monetair Fonds voorspelt dat de inflatie dit jaar zal uitkomen op 480 procent en volgend jaar oploopt tot 1600 procent. Aan de meest fundamentele goederen, van voedsel tot wc-papier, zijn ernstige tekorten.



De crisis leverde de oppositie bij de parlementsverkiezingen in december een klinkende overwinning op. Het hooggerechtshof, dat op de hand is van Maduro, heeft sindsdien echter een stokje gestoken voor alle pogingen van de oppositie om serieuze veranderingen door te voeren in het land. De kiescommissie doet op haar beurt alles om een referendum over Maduro te traineren. Zelfs als er genoeg handtekeningen worden verzameld voor een volksraadpleging en de oppositie wint, volgen er geen nieuwe presidentsverkiezingen, maar zal Maduro's vicepresident het stokje overnemen.