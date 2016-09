Massale vechtpartij tussen scholieren in Londen

Infographics Oktoberfest voor dummies: 'Te korte dirndl is uit den boze'

14:48 De 183ste editie van het Oktoberfest is in volle gang. Stylight maakte een stijlgids voor het Duitse volksfeest dat volgens de modezaak veel meer is dan de drie B's: bier, borsten en braadworst. 'Laat het te sexy jurkje en hoge hakken maar thuis.'