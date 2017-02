'Massavernietigingswapen' van Adolf Hitler moet tonnen opbrengen

Hitlers persoonlijke reistelefoon kwam na de oorlog in het bezit van brigadier Ralph Rayner. Rayner, die in 1956 werd geridderd en de politiek inging, kreeg de telefoon in mei 1945 van Russische officieren bij een bezoek aan Hitlers bunker in Berlijn. Hij was een van de eerste Britse officieren die de bunker betrad.



Rayner gebruikte de rode, maar door brand zwartgeblakerde, Siemens telefoon in zijn landhuis in Devon. Op het beltoestel zijn een swastika en Hitlers naam aangebracht. Bill Panagopulos, van Alexander Historical Auctions verkoopt de telefoon nu voor Rayners zoon.



De veilingmeester omschrijft de telefoon als een massavernietigingswapen, gezien de dodelijke bevelen die Hitler via het apparaat uitdeelde. Panagopulos zegt dat de eigenaar en het veilinghuis hopen dat de telefoon in een museum terechtkomt, waar bezoekers kunnen zien ‘wat fascistisch denken teweeg kan brengen.’