Matrassenwinkel dicht na smakeloze 9/11-reclamespot

In de reclame vallen twee stapels matrassen omver met een Amerikaanse vlag op de achtergrond. Manager Cherise Bonanno zegt: ,,Wat is een betere manier om 9/11 te herinneren dan een Twin Towers-verkoop? Nu kan je eender welk formaat van matras krijgen voor de prijs van een eenpersoonsmatras." Vervolgens vallen twee medewerkers achterover en stoten ze twee stapels matrassen om. ,,We zullen het nooit vergeten," concludeert Bonanno vervolgens over de tragedie. Het filmpje lokte woedende reacties op sociale media uit. Het publiek verweet het bedrijf dat ze de dodelijkste terreuraanval op Amerikaanse bodem gebruikten voor een marketingstunt.

Spijt

Na de hevige kritiek werd de reclamespot verwijderd en Cherise Bonanno van Miracle Mattress vertelde aan de lokale nieuwszender WOAI-TV dat ze er spijt van had. ,,Het was een dom idee dat we naar buiten gebracht hebben en we verontschuldigen ons voor onze domheid en we hopen echt dat jullie ons vergeven voor wat we gedaan hebben," zei ze.



Winkeleigenaar Mike Bonanno, de vader van Cherise, publiceerde donderdag op de Facebookpagina van de winkel een officiële verontschuldiging: ,,De video werd zonder mijn medeweten of goedkeuring gepost door ons kantoor in Houston. De video is smakeloos en een belediging voor de mannen en vrouwen die op 9/11 omkwamen. Bovendien is het ook een gebrek aan respect voor de families die hun geliefden verloren en elke dag van hun leven blijven worstelen met de pijn van deze tragedie."