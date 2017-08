Mattis tegen Hennis: nul kans op militaire actie tegen Venezuela

Zoveelste gruwelvondst in Hamburgse wateren: wandelaar vindt hoofd in rivier

19:51 Hamburg is in de ban van de gruwelijke moord op een 48-jarige prostituee. Een wandelaar vond vandaag een hoofd in een plaatselijke rivier, dat vermoedelijk van haar is. De afgelopen dagen zijn meerdere lichaamsdelen gevonden in de wateren van de Noord-Duitse Hanzestad.