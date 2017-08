Max-file laat Nederlanders in auto op parkeerplaats slapen

Vorig jaar, toen Max Verstappen voor het eerst meereed in de ‘Holland Race’, stond het ook al muurvast op de Belgische wegen. De fans waren dus gewaarschuwd. In de auto’s, waarvan ruim de helft een Hollands kenteken heeft, dan ook genoeg krentenbollen, blikjes cola en telefoons vol met muziek. ,,We zijn om 06u vertrokken”, vertelt een stel uit Vinkeveen in een blauwe Renault. ,,Dat het even doorbijten zou worden, dat wisten we van te voren. Maar dat het zó erg zou zijn, dat is wel echt balen.” Gelukkig hoeven ze het morgen niet nog een keer te doen. ,,We slapen bij vrienden in de buurt, dus dat scheelt. Maar we gaan morgen wel weer vroeg op pad om de ergste file voor te zijn.” Het stel is trouwens niet echt tevreden over de bewegwijzering rondom het circuit. Groen, geel, parkeerterrein 21? Het is goed opletten waar je heen moet, want je rijdt niet zomaar weer terug naar de andere kant van het circuit als je per ongeluk een verkeerde afslag neemt.