Maximumsnelheid vanaf vandaag lager in Vlaanderen

Aanslag Istanbul: 39 doden en dader voortvluchtig

16:57 De Turkse politie in Istanbul is met man en macht op zoek naar de schutter die vannacht rond 1.15 uur in nachtclub Reina 39 mensen doodschoot. De dader verwondde tijdens de aanslag ook 69 feestgangers. Het is nog onduidelijk wie precies achter de aanslag zit volgens Binali Yildirim, premier van Turkije.