May boos om Europese 'verkiezingsbemoeienis'

De Britse premier Theresa May beschuldigde Europese politici en functionarissen vandaag van bemoeienis met de Britse verkiezingen van komende maand. May stelde dat er mensen in Brussel zijn die de gesprekken over het Britse vertrek uit de Europese Unie liever zien mislukken.