May: snel plan over toekomstige relatie met EU

In Londen wordt al sinds bekend werd dat de Britten de EU gaan verlaten, druk gewerkt aan een nieuw internationaal en economisch beleid. May zei zondag tegen omroep BBC dat David Davis, de minister die de brexit in goede banen moet leiden, ergens komende dagen met een verklaring zal komen in het parlement.



De regeringsleider waarschuwde ook dat de Britse economie nog 'moeilijke tijden' voor de boeg heeft in de nasleep van de Britse keuze om Brussel vaarwel te zeggen. De economische topconferentie in China wil May vooral gebruiken om banden met andere landen aan te halen, met het oog op het sluiten van nieuwe handelsdeals.



Lagarde waarschuwt

Op de G20-bijeenkomst zijn meerdere leiders van economisch vooraanstaande landen bijeen, ook de Amerikaanse president Barack Obama. Uit een uitgelekt klad van een gezamenlijk statement blijkt dat er onder meer wordt gepraat over de zorgen om de overcapaciteit in de wereldwijde staalindustrie.



Christine Lagarde, topvrouw van het Internationaal Monetair Fonds, greep het overleg aan om te waarschuwen voor protectionisme. Als landen daaraan toegeven zal de economische groei in de wereld volgens haar afnemen, met een verlies van werkgelegenheid tot gevolg.



De G20-top duurt nog tot en met maandag. De volgende bijeenkomst wordt volgend jaar gehouden in het Duitse Hamburg. Bondskanselier Angela Merkel liet dit weekend weten dat er dan ook een ontmoeting op de agenda komt te staan voor de ministers die gaan over digitalisering.