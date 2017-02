McDonald's zet lesbisch koppeltje buiten wegens 'ongepaste kus'

Kristeen Ferenczi (16) zegt erg geschokt te zijn. Op sociale media bevestigt het meisje dat zij haar zeventienjarige vriendin een kus op de wang heeft gegeven in de McDonald's van Bolton. ,,Een schoonmaakster heeft daar aanstoot aan genomen en heeft ons gedwongen om de zaak te verlaten. Ik vroeg de vrouw of ze homofoob was. Daar heeft ze niet op geantwoord.''



Kristeen heeft vervolgens de politie gebeld. ,,Maar die vond het niet de moeite om op te treden'', zegt het meisje. ,,We voelden ons vreselijk. We wisten niet wat we moesten doen, dus begonnen we maar te huilen. Dat is het enige wat we konden doen.''