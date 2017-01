Medewerker Trump: we presenteren 'alternatieve feiten'

'Ter­reur­ver­dach­te opgepakt die aanslag plande'

22 januari Duitsland heeft een terreurverdachte opgepakt die mogelijk samenwerkte met een man die in Wenen werd gearresteerd omdat hij plannen had voor een aanslag. Speciale eenheden hielden de terreurverdachte aan in de plaats Neuss in Noordrijn-Westfalen. Dat gebeurde gisteren, maakte justitie in Duitsland vandaag bekend.