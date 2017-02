'Medewerkers Trump kunnen het licht niet vinden in Witte Huis'

Het is maar een detail, maar wel een sprekend detail. Volgens de New York Times , die zich baseert op anonieme bronnen, vergaderen de stafmedewerkers van de kersverse president geregeld in het donker omdat ze niet weten hoe ze het licht aan moeten krijgen. Is de avondlijke vergadering voorbij, dan klappen de medewerkers de laptops dicht en gaan op de tast op zoek naar de deurklink.

Badjas

Een en ander kan te maken hebben met het feit dat Trump met een bijzonder klein clubje het Witte Huis runt. De nieuwbakken president heeft welgeteld zes getrouwen om zich heen. In de beroemde West Wing, het gedeelte van het Witte Huis waar de presidentiële staf huist, is het dan ook een stuk stiller dan onder de vorige president.



Trump zelf heeft volgens de krant zijn draai in zijn nieuwe thuis al aardig gevonden. Rond 19 uur gaat hij naar boven, waar de privévertrekken zich bevinden. Daar kijkt hij, al dan niet in badjas, naar de televisie of belt hij met oud-campagnemedewerkers. Soms neust hij rond in de verschillende kamers van het Witte Huis. Of hij dat in het donker doet, is niet bekend.