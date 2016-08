Medewerkster Yellowstone overlijdt na val van klif

Estefania Liset Mosquera Alcivar bezocht samen met een groep collega's de ravijn van de Yellowstone-rivier toen ze ten val kwam, zo verklaarden haar collega's. Haar lichaam werd vier uur later teruggevonden en het incident wordt onderzocht. Alvicar is afkomstig uit Quito, Ecuador.



Het ongeluk vindt plaats midden in het toeristisch hoogseizoen van het park dat momenteel geteisterd wordt door drie grote bosbranden. De zuidelijke toegang tot het park is om die reden afgesloten. Daardoor moeten zo'n 2400 voertuigen per dag omrijden.



100ste verjaardag

Aanstaande donderdag vinden in Yellowstone festiviteiten plaats in het kader van de honderdste verjaardag van de oprichting van de National Park Service, het federaal agentschap dat belast is met het beheer van de Amerikaanse nationale parken. Het razendpopulaire Yellowstone National Park, dat delen van Wyoming, Montana en Idaho bedekt, is het oudste nationale park van de Verenigde Staten.