Media broeden na aanval van Trump op tegenzet

Breuk De voorzitter van de correspondentenvereniging van het Witte Huis (WHCA), Jeff Mason, vindt het 'verbijsterend' en 'verrassend'. Hij was zich eerder al rot geschrokken toen het team van Trump opperde om helemaal geen journalisten meer toe te laten tot het Witte Huis, een rigoureuze breuk met een lange, lange traditie. Mason zei dat hij tot het uiterste zou gaan om ervoor te zorgen dat de pers toegang zou houden tot de West Wing van het Witte Huis met de kantoren van de president en z'n naaste medewerkers. Het bleef vooralsnog bij een presidentieel ideetje, maar het is wel een indicatie van de manier waarop de nieuwe machthebbers denken over de omgang met de media. Reince Priebus, de chef staf van het Witte Huis, had het ook al aangekondigd: ,,De pers heeft een obsessie met het de-legitimiseren van de president. Wij pikken dat niet zomaar."

Aanval

Ze gaan dus in de aanval, en dat werd afgelopen weekend duidelijk. Sean Spicer liet meteen zien waarom juist hij is uitgekozen om het woord te voeren. Ooit, toen hij een praatje gaf op zijn oude high school, gaf hij een inkijkje in zijn ideeën over communiceren. ,,Het gaat niet om wat je zegt", zei hij toen, ,,maar om hoe je het zegt." Een recenter citaat van deze voormalige woordvoerder en strateeg van het Republikeins Nationaal Comité (het partijbureau) toont hoe hij van plan is nu zijn werk te doen: ,,Ik wil in gesprek met het Amerikaanse volk en me niet laten beperken door het filter van de mainstream media."



Ook Kellyanne Conway, een van de belangrijkste adviseurs van Trump, heeft al laten zien dat ze weinig geduld heeft met de media. Chuck Todd van het nieuwsprogramma Meet the Press vroeg haar waarom Spicer zo overduidelijk onwaarheden verkondigt over het aantal bezoekers aan de inauguratie. ,,Doe daar nou niet zo dramatisch over, Chuck", zei ze. ,,Sean Spicer gaf alleen wat alternatieve feiten..."



Alternatieve feiten

Todd: ,,Wacht even, alternatieve feiten? Alternatieve feiten zijn geen feiten. Dat zijn onwaarheden." Conway vond van niet. Sterker: ze waarschuwde de media dat er zomaar eens andere regels kunnen gaan gelden als de officiële woordvoerder van de president beschuldigd wordt van leugens. ,,Dan moeten we onze relatie misschien gaan heroverwegen."



