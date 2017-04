Meer geld naar NAVO, en dan?

VeiligheidEstland vreest de grote Russische oefening die eraan komt, net nu president Trump heeft gezegd dat andere NAVO-landen fors meer moeten betalen. Zullen ze nu eindelijk over de brug komen? Of gaat het helemaal niet om geld?

Margus Tsahkna heeft visioenen van Russische soldaten die nooit meer weggaan. ,,Dit is niet mijn persoonlijke mening", zegt de Estse minister van Buitenlandse Zaken, het is 'een serieuze analyse' van Zapad, de grote Russische oefening van komende september. De Esten zijn bang en kijken nadrukkelijk naar de NAVO en naar Amerika. Maar daar weten ze het ook even niet. Sinds president Trump met zijn vuist op tafel heeft geslagen (,,Betalen!"), is niet duidelijk hoe de NAVO eraan toe is.

Boze presidenten

Quote Eén procent is te laag, drie procent is te hoog, dus doe dan maar twee Dick Zandee, Clingendael Behalve over dollars, euro's en percentages gaat dit verhaal over boze presidenten, bange landen en lakse leiders. En over bommen en granaten, raketten, onderzeeërs en kernkoppen, verdedigen en afschrikken.

Laten we beginnen met de boze president en een percentage. Donald Trump kan er niet over uit. Hoe kun je in de NAVO met z'n allen afspreken dat je twee procent van je bruto binnenlands product (bbp), dus van de totale waarde van alles wat er in je land geproduceerd wordt, uitgeeft aan defensie, en dat vervolgens niet doen? Amerika houdt zich eraan, net als Frankrijk, Griekenland en Estland. Volgens sommige berekeningen halen ook Groot-Brittannië en Polen de twee procent, maar dan houdt het op. Dat moet afgelopen zijn, vindt Trump. Meebetalen, of anders...

Nattevingerwerk

Maar wat is er eigenlijk afgesproken? De twee procent duikt voor het eerst op in 2006, tijdens een NAVO-vergadering in de Letse hoofdstad Riga. Het is géén bindende afspraak, zegt een NAVO-woordvoerder dan al: ,,Het is een gezamenlijk streven." In de officiële slotverklaring staat er niks over. En die twee procent?

,,Puur nattevingerwerk", aldus Dick Zandee, veiligheidsexpert van instituut Clingendael. ,,Eén procent is te laag, drie procent is te hoog, dus doe dan maar twee. Persoonlijk vind ik het idioot om je defensie-uitgaven te linken aan je bbp. Als het slechter gaat met je economie ga je dus automatisch minder geld uitgeven aan defensie. Dat heeft natuurlijk totaal niks met elkaar te maken."

Goede deal

Na 2006 wordt links en rechts wel meer uitgegeven aan defensie, maar over die twee procent heeft niemand het meer, ook Amerika niet. ,,In Europa vinden we dat allang best", zegt Paul van Hooft, docent politicologie aan de Universiteit van Amsterdam en deskundig op het gebied van trans-Atlantische relaties. ,,De NAVO is gewoon een hele goede deal voor ons. Na de Tweede Wereldoorlog is hier een enorme aversie ontstaan tegen militarisering, dus het was erg fijn dat we voor onze verdediging konden vertrouwen op de Amerikanen. Pure gemakzucht, ja."

Gat van 61 miljard

Maar in 2014 pakt Rusland de Krim af van Oekraïne. De NAVO schrikt zich een hoedje en spreekt de lidstaten ernstig toe. Iedereen die nog niet aan die twee procent zit, wordt tot actie gemaand. Maar weer zonder bindende afspraken. Wel roept een verklaring op om 1) sowieso niet meer te bezuinigen op defensie, 2) in ieder geval de uitgaven mee te laten stijgen met het bbp en 3) binnen tien jaar wél op twee procent te zitten.

En inderdaad, uit deze week gepubliceerde cijfers van het Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI) blijkt dat er weer groei zit in de defensiebudgetten. Niet overal, maar in elk geval wel in Europa. Wereldwijd werd er in 2016 voor 1.572 miljard euro uitgegeven, een stijging van 0,4 procent ten opzichte van het jaar ervoor. De top drie, niet echt verrassend: Amerika (560 miljard, + 1,7 procent), China (197 miljard, + 5,4 procent) en Rusland (63 miljard, + 5,9 procent). Ter vergelijking: het bbp van Nederland is maar een dikke honderd miljard groter dan de defensiepot van de VS.

Prioriteiten

Quote Kijk maar, ons budget gaat ook omhoog. En hoe harder Amerika gaat drukken en dreigen, hoe moeilijker het wordt om achter te blijven Dick Zandee Veruit de meeste NAVO-landen zijn nog steeds, en bij lange na, niet in de buurt van die zo gewenste twee procent. Soms is het geld er gewoon niet, soms liggen er andere prioriteiten. Als we Amerika niet meetellen, gaapt er een gat van 61 miljard euro.

Het Nederlandse gat is meer dan zes miljard. Wij gaven in 2016 8,5 miljard uit, terwijl onze twee procent op 14, 6 miljard ligt. Dus is Trump ook op ons boos. Maar als die twee procent nattevingerwerk is, en voor de meeste lidstaten moeilijk te halen is, waarom houden we daar dan zo aan vast? Het SIPRI, Zandee en Van Hooft hebben hun analyse snel klaar: het is een politiek instrument, een drukmiddel. Het laat zien hoe betrokken een land is bij de NAVO. Zit je onder de één procent, zoals België, hoe serieus ben je dan als partner?

Drukken en dreigen

,,Het werkt wel, hoor", zegt Zandee. ,,Kijk maar, ons budget gaat ook omhoog. En hoe harder Amerika gaat drukken en dreigen, hoe moeilijker het wordt om achter te blijven. Het zou me ook niet verbazen als Trump sancties gaat opleggen, iets dat tot nu toe nog nooit is gebeurd. Niet op korte termijn, bijvoorbeeld eind mei, als hij in Brussel is voor de opening van het nieuwe NAVO-hoofdkantoor. Daar is de gelegenheid net iets te feestelijk voor. Dan knipt hij een lintje door, en verder niks. Maar misschien wel aan het eind van dit jaar."

Dan ligt er nóg een vraag: stel nou dat iedereen netjes zijn budget opschroeft, en we met 28 NAVO-leden bijna een biljoen aan defensie uitgeven (meer dan de rest van de wereld bij elkaar), wat willen we dan eigenlijk met al dat geld? Zandee heeft een gedetailleerd wensenlijstje. De NAVO heeft dringend behoefte aan 'tankercapaciteit in de lucht', zegt hij. ,,Vliegtuigen die andere vliegtuigen kunnen bijtanken. Maar er moeten ook hoogwaardiger systemen voor het vergaren van inlichtingen komen. En meer zware wapens. Nederland heeft bijvoorbeeld niet één tank meer."

Nagedacht