Meerdere gewonden na treinongeval in België

De trein was onderweg naar de badplaats De Panne, toen hij net buiten het station van Leuven ontspoorde. ,,De trein ontspoorde toen hij het station Leuven uitreed, in de wisselzone", vertelt Infrabel-woordvoerder Frederic Petit. Daarbij zouden verschillende gewonden gevallen zijn, meldt NMBS-woordvoerder Bart Crols.



Op een foto op Twitter is te zien hoe een wagon op zijn zijkant ligt. Volgens de gebruiker die de foto postte, zijn de hulpdiensten ter plaatse. Op de foto zijn ook politieagenten te zien.



Door het ongeval is het treinverkeer van en naar Leuven onderbroken. Ook is een provinciaal vooralarm uitgeroepen.