Meerdere gewonden nadat vliegtuig Peru bij landing vlam vat

Lichamen VN-experts gevonden in Congo

4:11 De lichamen van twee VN-experts en hun Congolese tolk zijn gevonden in de provincie Kasaï in Congo. Vier andere Congolezen die met het drietal meereisden, worden nog vermist. De experts deden in het onrustige gebied onderzoek naar schendingen van de mensenrechten door zowel het Congolese leger als milities.