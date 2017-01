Meerdere huiszoekingen aan de gang in Molenbeek

Video Ontvoerde tiener barst in tranen uit bij zien 'moeder' in rechtbank

20:53 De ontvoerde Kamiyah Mobley, die 18 jaar lang dacht dat de vrouw die haar had gekidnapt haar moeder was, heeft het zwaar. Mobley, die al die tijd door het leven ging als Alexis Manigo, barstte in tranen uit toen ze zag hoe haar ‘moeder’ werd voorgeleid in de rechtbank.