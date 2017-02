Meerderheid Italiaanse gynaecologen weigert abortus

Gynaecoloog Elisabetta Canitano krijgt op haar spreekuur dagelijks jonge vrouwen die honderden kilometers hebben afgelegd om in Rome een abortus te krijgen. ,,Het is een schande. Een vrouw mag kiezen voor een abortus volgens de wet, maar het wordt ze in een groot gedeelte van Italië onmogelijk gemaakt.''



De 26-jarige Lucia uit Macerata kan erover meepraten. Ze was ongewenst zwanger en had geen vaste partner. In het gemeentelijke ziekenhuis kreeg ze te horen dat een abortus onmogelijk was, omdat geen arts die zou willen uitvoeren. Twee artsen probeerden haar op andere gedachten te brengen door haar te vragen wat haar ouders ervan zouden vinden als ze dit zouden horen. Lucia: ,,Ik had er goed over nagedacht en hoopte op wat begrip, maar het enige wat ze deden was mij aanvallen en veroordelen.''



Uiteindelijk heeft Lucia twee vrije dagen genomen en 250 kilometer gereisd om haar abortus te ondergaan.



Gynaecoloog Canitano heeft haar mobiele telefoonnummer op de website gezet van Vita di Donna, de vereniging die vrouwen helpt als zij ongewenst zwanger zijn. Zo kan iedere vrouw haar direct bereiken, op welk tijdstip dan ook. ,,Het is voor iedere vrouw al een loodzware beslissing. Als artsen je dan niet steunen, is dat vreselijk. Ik wil in ieder geval direct een luisterend oor bieden.'' Ze vreest dat door de vele weigeraars steeds meer vrouwen kiezen voor een abortus via illegale kanalen. ,,Vooral de zwakkere groepen als prostituees en migranten moeten we hiertegen beschermen.''