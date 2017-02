Melania Trump wil 150 miljoen van Britse krant om prostitutieroddel

Melania stelt dat ze ,,als buitengewoon bekend persoon en voormalig professioneel model, woordvoerster van een merk en succesvol zakenvrouw, de unieke gelegenheid had om een commercieel merk te lanceren in diverse productcategorieën.”



Hiervoor zou Melania, tijdens de jaren waarin zij de meest gefotografeerde vrouw van de wereld is, per productsoort miljoenen dollars kunnen verdienen. Het gaat daarbij om producten als mode-accessoires, juwelen, cosmetica, haarproducten en parfum.



Melania spande aanvankelijk een rechtszaak aan in de staat Maryland, maar een rechter oordeelde dat de zaak niet in Maryland moest worden aangespannen. Vandaar dat mevrouw Trump nu geld eist in New York, waar de Daily Mail verschillende kantoren heeft.