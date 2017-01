Mensensmokkelaar in Duitsland laat vluchtelingen achter in vrieskou

De vluchtelingen waren sterk onderkoeld. Buiten was het 20 graden onder nul. Ze werden ontdekt toen een van de vluchtelingen tijdens een tussenstop twee automobilisten aansprak. De automobilisten alarmeerden de politie.



Reddingsdiensten bekommerden zich over de veertien volwassenen en vijf minderjarigen. Naar eigen zeggen zijn de vluchtelingen afkomstig uit Irak en betaalden ze tussen de 500 en 800 euro voor hun rit. Nadat de vluchtelingen waren hersteld, hebben de autoriteiten de vluchtelingen geregistreerd en opgevangen.



De vrachtwagen had Britse nummerplaten. In de laadruimte waren geen stoelen of veiligheidsvoorzieningen aanwezig. Uit onderzoek van de politie bleek dat de vrachtwagen motorproblemen had. De chauffeur van de truck is nog spoorloos.