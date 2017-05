Merkel: Europa moet lot in eigen hand nemen

De Duitse bondskanselier Angela Merkel heeft vandaag Europese leiders opgeroepen om samen te blijven werken. In een biertent in Beieren noemde ze de G7-top, die gisteren eindigde, een 'wake-up call'. Volgens Merkel kunnen Duitsland en de rest van Europa niet langer afhankelijk zijn van de Verenigde Staten.

Het lukte de leiders tijdens de top niet om tot een overeenkomst te komen over klimaatverandering, nadat president Trump aangaf meer tijd nodig te hebben om te beslissen over een klimaatakkoord.

Quote De tijden waarin we volledig kunnen rekenen op anderen zijn over, heb ik de laatste dagen ervaren Angela Merkel, bondskanselier van Duitsland

,,De tijden waarin we volledig kunnen rekenen op anderen zijn over, heb ik de laatste dagen ervaren", zei Merkel tegen een publiek van zo'n 2500 mensen. ,,Dus kan ik alleen maar zeggen dat wij Europeanen ons lot in eigen hand moeten nemen".

Goede buur

Merkel benadrukte alsnog het belang van van goede relaties met de VS en Groot Brittanië. Ook nam ze voor als Duitsland een goede buur te blijven ,,wanneer dat mogelijk is, met Rusland, en ook met anderen".

Tijdens de top beloofden de G7-leiders in Sicilië protectionisme te bestrijden en de markten open te houden. Daarnaast zegden ze toe om de druk naar Noord-Korea te verhogen, om actiever samen te gaan werken tegen terrorisme, en om meer sancties op te leggen tegen Rusland.

Daarnaast beloofden zes van de zeven G7-landen zich aan de eisen van het Parijs-akkoord uit 2015 te houden, om de opwarming van de aarde tegen te gaan. Alleen Trump deed naar niet aan mee, omdat hij de emissie-standaarden voor de VS te streng vindt. Na de top noemde Merkel de klimaatgesprekken ,,heel lastig, om niet te zeggen, heel onbevredigend".

Het Nederlandse kabinet zegt ‘uit te kijken’ naar het definitieve oordeel van Trump op het meewerken aan het klimaatakkoord. Ook al blijft de Amerikaanse president uitvoering van het akkoord blokkeren, toch blijft staatssecretaris Sharon Dijksma (Milieu) positief. ,,De andere grote industrielanden en ook China gaan sowieso door, wat van grote betekenis is. Het klimaatakkoord is een trein die niet meer is te stoppen.’’