Merkel geeft fouten toe: Niet goed voorbereid op asielzoekers

Foute manier

Toch zei ze niet dat het een fout was geweest; het was eerder op een foute manier aangepakt. Ook sprak ze voor het eerst over haar veelbesproken woorden 'Wir schaffen das'. ,,Veel mensen voelden zich geprovoceerd, maar ik bedoelde het als een aansporing, als een teken van waardering." Ze zou het nu niet snel meer in de mond nemen: ,,Het is een lege formulering geworden."



Merkel ging tijdens haar toespraak ook in op de veelgehoorde kritiek dat ze van Duitsland een ander, 'vreemd' land heeft gemaakt, een land dat veel Duitsers over een paar jaar niet meer zullen herkennen. ,,Ik wil hier mijn gevoel laten spreken", zei ze.



,,Ik voel dat we beter uit deze fase gaan komen dan dat we er zijn ingegaan. Duitsland gaat in de kern niet veranderen. We moeten in staat zijn hier iets goeds van te maken." Ze waarschuwde tegelijkertijd dat de vluchtelingencrisis niet op korte termijn is opgelost. Er is daarvoor de afgelopen jaren te veel verkeerd gegaan, zei ze. ,,Duitsland is niet bepaald de wereldkampioen Integratie. We moeten ons dus gaan overtreffen. Ook ik."



Vorig jaar kwamen er naar schatting 1,1 miljoen vluchtelingen naar Duitsland. Iets minder dan de helft vroeg asiel aan. Dit jaar ging het tot eind juni om 200.000 mensen.