Merkel wil partijleider blijven

Koenders kritisch over nasleep Turkse coup

12:45 Minister Bert Koenders van Buitenlandse Zaken heeft vandaag in Ankara kritische kanttekeningen geplaatst bij de manier waarop in Turkije is gereageerd na de mislukte coup in juli. Hij deed dat in een gesprek met zijn Turkse ambtgenoot Mevlut Cavusoglu.