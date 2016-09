Merkels coalitie lijdt nederlaag in Berlijn

Het CDU van bondskanselier Angela Merkel zakte van 39 naar 31 zetels. De SPD van 47 naar 38. De eurosceptische Alternative für Deutschland kreeg 14,2 procent van de kiezers achter zich, goed voor 25 stemmen in het parlement. In de verschillende Berlijnse districten (deelgemeenten) sloeg de AfD ook toe. Hier bemachtigde de partij van Frauke Petry zeven wethoudersposten. Vooral in de oostelijke districten van de stad steunden de kiezers het AfD.



Merkel besloot een reis naar de Verenigde Naties in New York af te zeggen om maandag over de situatie in eigen land te kunnen vergaderen. De kanselier kijkt al naar de landelijke verkiezingen die er volgend jaar aankomen.



In de deelstaat Berlijn is de SPD nog de grootste (21,6 procent van de stemmen) en het CDU nummer twee (17,6). De linkse partijen Linke (15,6 procent) en Grüne (15,2) zitten de regeringspartijen echter op de hielen. De Duitse media speculeerden maandagochtend al volop over mogelijk coalities in de deelstaat Berlijn. Een verbond van SPD, CDU en Grüne zou de stevigste meerderheid opleveren.