Met lood in de schoenen aan de start

Bloednerveus voelde Alicia Carlin zich bij het ontwaken. Op een bankje op Albert Square, het stadhuisplein, komt ze er eerlijk voor uit. De aanslag in poptempel Arena greep haar bij de keel. Het netwerk rond de zelfmoordterrorist Salman Abedi mocht voor een groot deel zijn opgerold, helemaal gerust was Carlin er niet op. ,,Met lood in mijn schoenen meldde ik me bij de start", zegt ze na het voltooien van de halve marathon.

Angst en emotie vechten bij de meeste deelnemers om voorrang. In Portland Street is van de traditionele feestsfeer bij de start weinig te merken. Een minuut stilte voor de slachtoffers - waarbij veel tranen vloeien - wordt gevolgd door een applaus voor de hulpverleners, dat breekt de spanning. Als Don't Look in Back in Anger van Oasis uit de speakers schalt, keert de lach terug. ,,Het was geweldig", vat Carlin haar ervaring samen.

Niet buigen

Quote Mijn moeder smeekte me om het niet te doen Monika, studente moleculaire biologie Manchester wil de wereld laten zien dat de stad niet buigt voor terreur. De boomlange dichter Tony Walsh benadrukt die boodschap vanaf een hoogwerker. Zijn stad, zo herhaalt hij nadien in vele microfoons, laat zich nooit kisten. In werkelijkheid ligt de paniek op de loer. Agenten met mitrailleurs worden om de haverklap aangeklampt door bezorgde mensen. Bij elke sirene bevriest de menigte even.



Studente moleculaire biologie Monika schaamt zich niet voor haar alertheid. De Duitse, die stage loopt in een kankerziekenhuis in de wijk Withington, twijfelde of ze wel aan de start moest verschijnen. Na lang overleg met vriendin Bianca, net als zij afkomstig uit Thüringen, besloot ze toch te gaan. ,,Mijn moeder smeekte me om het niet te doen'', zegt ze. ,,Die had de marathon van Boston in gedachten en de aanslag in Berlijn.''

Bijenkostuum

Voor Sue Porter was afzeggen nooit een optie. Heftig zwetend maar zielsgelukkig kijkt ze terug op een 'geweldige dag'. Niet de halve marathon, maar haar zware nylon bijenkostuum - een verwijzing naar het stadslogo - zorgde voor hinder. ,,Ik wilde iets terugdoen voor Manchester, waar ik sinds een jaar of tien met zo veel plezier woon'', vertelt ze stralend. ,,Ik wilde toeschouwers en lopers laten lachen. Dat is me gelukt.''

Snelle tijden worden onder de recreanten niet gehaald. Hoe onverzettelijk ze ook willen zijn, in de praktijk zijn ze in hun gedachten bij de 22 slachtoffers. ,,De eerste zes kilometer van de race - langs iconische plekken als Old Trafford en het Etihad Stadium - praatten we onderling'', geeft Porter aan. ,,Over de wake bij Town Hall, die arme kinderen bij het concert en het leven. Alsof we het samen verwerkten."

Volledig scherm Een zwaarbewapende politieman tijdens de marathon. © AP

Finish

Hoezeer de terreurdaad de dag beïnvloedt, wordt duidelijk als lopers de finish passeren en hun dierbaren in de armen sluiten. Met de bloemen en ballonnen in de hand trekken ze samen naar St Ann's Square, het centrum van rouw. De boeketten worden toegevoegd aan de zee van kransen, kaarten en planten. Stelletjes, nog nat van de inspanning, knuffelen elkaar met betraande ogen.

Leden van het kerkgenootschap Faith Life Centre, 200 meter van de Arena, zijn minder bedrukt. ,,God loopt met ons mee", zegt Angolees Ernesto opgewekt. Ze hebben 's ochtends in alle vroegte gebeden voor een veilige doortocht. ,,En voor de slachtoffers."

Wetenschap

Shane McKie uit een dorp nabij Newcastle heeft een aardsere benadering. ,,Ik werk in de jeugdpsychiatrie", vertelt hij hijgend. ,,De dader behoort tot mijn doelgroep.'' De veertiger haalt daarom geld op voor een organisatie die zich inzet om depressie onder kinderen te lijf te gaan. ,,Die terrorist werd gepest op school, was niet slim genoeg om zich een veilige plek in de maatschappij te verwerven. De angst om te mislukken doet vreemde dingen met mensen. Natuurlijk speelde er meer, maar zo draag ik mijn steentje bij. Ik geloof niet in Jezus, wel in wetenschap."