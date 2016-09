Mexicaans jongetje (12) probeert mars tegen homohuwelijk te stoppen

In de Mexicaanse stad Celaya protesteerden afgelopen zaterdag 11.000 mensen tegen het plan van de Mexicaanse president Enrique Peña Nieto om het homohuwelijk in het hele land te legaliseren.



Journalist Manuel Rodriguez was daarbij en legde het vreedzame protest van de tiener vast. Hij zei: ,,Ik heb een oom die homo is en ik vind het niet leuk dat mensen hem haten", schrijft The Independent.



'Tank man'

De foto wordt vergeleken met een iconische foto uit 1989, waarop een Chinese student alleen staat tegenover een rij tanks op het Tiannanmen Square.



Het beeld doet daarnaast denken aan de recente foto van een vrouw in een jurk tijdens de protesten in Louisiana tegen politiegeweld tegen zwarten in de Verenigde Staten. Een fotograaf van persbureau Reuters legde dat contrasterende beeld vast: ,,Zij zwijgt en is op zoek naar vrede, terwijl de politie zich opmaakt voor een oorlog.''



Homohuwelijk in Mexico

Een huwelijk tussen twee mensen van hetzelfde geslacht is op dit moment overigens al legaal in Mexico Stad en negen van de 31 Mexicaanse staten.