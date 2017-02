Mexicanen protesteren met menselijke ketting tegen bouw muur

De demonstranten zwaaiden met kleurrijke kledingstukken naar hun 'buren' in de Amerikaanse stad El Paso, in Texas, aan de andere kant van de rivier. 'Hand in hand tonen we een nationale eenheid die geen onderscheid maakt tussen mensen', zei senator Armando Rios Piter, omringd door andere politici en studenten aan de rivier Rio Grande in de grensstad Ciudad Juarez. 'Mexico is meer dan een muur.'



Armando Cabada, de burgemeester van Ciudad Juarez, zei dat de menselijke ketting bewees dat de mensen in de grensstreek meer verenigd zijn dan ooit. Ook de burgemeester van El Paso nam deel aan het protest. 'We zijn één stad', zei hij.



Vereniging van steden

Volgens de organisatoren is de vriendschappelijke, menselijke muur, bedoeld om de twee steden te verenigen. En dat is volgens de initiatiefnemers een veel betere oplossing dat een stenen muur die de twee steden juist zal verdelen.



Ook in de Mexicaanse grensstad Tijuana waren er plannen om een menselijke ketting te vormen.



De bouw van een muur aan de Amerikaans-Mexicaanse grens was een van de speerpunten tijdens Trumps verkiezingscampagne, en kort na zijn aantreden ondertekende hij een decreet voor de bouw ervan. Hij zei dat de bouw binnen enkele maanden zal starten, en dat de kosten later 'voor honderd procent' door Mexico worden terugbetaald.