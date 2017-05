Migrant geëlektrocuteerd bovenop Eurostar-trein in Parijs

Een man is vandaag geëlektrocuteerd nadat hij op het station Gare du Nord in Parijs bovenop een Eurostar-trein was geklommen. Volgens de krant Le Parisien gaat het om een migrant die mee wilde liften naar Londen maar met de bovenleiding in aanraking kwam.