Mike Pence boos op persbureau na publicatie e-mailadres

In verdere stukken over Pence, die een privé e-mailaccount gebruikte toen hij gouverneur van Indiana was, zal het e-mailadres van zijn vrouw Karen niet meer worden genoemd, aldus een woordvoerder. Toch staat AP achter het besluit om dit in eerste instantie wel te publiceren.



Pence uitte, net als president Donald Trump, in aanloop naar de presidentsverkiezingen regelmatig kritiek op Hillary Cinton, die tijdens haar ministerschap onder Barack Obama gebruik maakte van een privéserver om e-mails te versturen vanuit haar huis. Uit onderzoek bleek dat Clinton dit vooral uit onkunde had gedaan; kwade opzet is nooit aangetoond. Toch waren de e-mails van Clinton een stokpaardje van de Republikeinen, zowel voor als na de verkiezingen.



Vorige week bleek echter dat zowel Pence als zijn vrouw hun persoonlijke AOL-e-mailaddressen sinds 2013 gebruikten om gevoelige informatie te versturen en ontvangen. Mike Pence was nog gouverneur van de staat Indiana, toen hij door Donald Trump werd verkozen tot 'running mate' tijdens de verkiezingen. Volgens een lokale krant is het persooniljke adres dat Pence gebruikte zelfs een keer gehackt, en heeft Pence hier geen melding van gemaakt.



Pence is boos op AP omdat het publiceren van het e-mailadres van Karen 'haar privacy en onze veiligheid' op het spel heeft gezet. Hij heeft in een brief gericht aan de directeur van het bedrijf zijn beklag gedaan. AP laat weten te betreuren dat het e-mailadres van Karen blijkbaar nog actief is, maar trekt het oorspronkelijke artikel niet terug.



Een foto van Hillary Clinton die voor het eerst leest dat Pence zelf ook schuldig is aan het gebruik van een privéadres, is in de VS ondertussen een hit op sociale media.