Militairen Mali niet op patrouilles door tekort materiaal

Er is vooral een groot gebrek aan nachtkijkers en apparatuur om de werking van bermbommen te verstoren, zogenoemde jammers. Ook zijn er niet voldoende nieuwe scherfvesten, die lichter en comfortabeler zitten dan de oude. Het tekort aan spullen leidt tot grote frustraties bij sommige soldaten, blijkt als het AD de kerst met ze doorbrengt.



Veilig

Ze willen dolgraag de poort uit, maar met name de nachtzichtapparatuur en 'jammers' zijn cruciaal om veilig te kunnen te opereren. Op dit moment lukt het om drie van de vijf groepen verkenningen te laten uitvoeren. Sinds begin deze maand heeft de Luchtmobiele Brigade de missie in Mali overgenomen van de commando's. Volgens commandant Ron Sensen is het tekort ontstaan omdat er nu meer mensen in het kamp zijn dan toen de commando's er waren. ,,We moeten dus keuzes maken en kunnen minder leveren dan we eigenlijk zouden willen.''



Probleem

Volgens landmachtgeneraal Wijnen die zijn troepen met kerst bezocht, wordt er keihard gewerkt om het probleem op te lossen. Voor half januari hoopt hij dat de spullen wel in Mali zijn. Het probleem wordt volgens hem deels veroorzaakt doordat het leger niet voor iedere eenheid nachtkijkers en jammers heeft. Die moeten worden gedeeld. ,,De spullen moeten nu dus uit andere eenheden worden gehaald en dat kost tijd.''