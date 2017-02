Miljoenen kijkers voor ‘seksuele’ bevallings-webcam giraf

De beslissing van YouTube volgde op klachten van dierenrechtenactivisten. Animal Adventure Park in Harpursville zette woensdag de webcam aan in het hok van de 15-jarige giraf April. Die staat op het punt te bevallen van haar vierde kind. Bij YouTube kwamen klachten binnen over ‘expliciete naaktbeelden’. De eigenaar van de dierentuin, Jordan Patch, noemt de klagers op Facebook extreme dierenactivisten. Hij zegt het ok te vinden dat mensen klagen maar niet dat YouTube de bevalling censureert. ‘Dit is een leerzaam videokanaal voor tientallen miljoenen mensen.’ De dierentuindirecteur vindt ook dat het goed is dat mensen zich bewust zijn van de kwetsbaarheid van giraffes in het wild.