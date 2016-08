Minder melding gemaakt van slachtoffers mensenhandel

Als mogelijke reden voor de terugloop noemt de rapporteur veranderende prioriteiten bij de marechaussee en de politie. De marechaussee richt zich meer op mensensmokkel in plaats van mensenhandel en bij de politie is een omvangrijke reorganisatie mogelijk de oorzaak van verminderde aandacht voor mensenhandel volgens Dettmeijer.



,,Vluchtelingen, die hier vaak gekomen zijn met behulp van mensensmokkelaars, zijn kwetsbaar voor mensenhandel, daarom zou men extra alert moeten zijn op signalen van mensenhandel. Focus op de aanpak van mensensmokkel en veiligheid, waarbij niet tegelijkertijd de aandacht voor mensenhandel gehandhaafd blijft, biedt schijnveiligheid. Dit gaat ten koste van de bescherming van slachtoffers van mensenhandel'', waarschuwt Dettmeijer.



Terugloop

Bij de marechaussee is de terugloop procentueel het sterkst: 46 procent minder aanmeldingen in 2015 dan het jaar ervoor. Bij de politie was de daling afgelopen jaar 14 procent. De daling van meldingen was daar een jaar eerder al te zien. In 2013 kwamen er in vergelijking met 2012 36 procent minder slachtoffermeldingen binnen.



Dettmeijer wil dat de minister van Justitie en Veiligheid maatregelen treft zodat signalen van mensenhandel binnen de migratie- en vluchtelingenstromen sneller herkend worden. Ook moet de minister zorgen dat de capaciteit voor mensenhandel niet lijdt onder inzet op andere prioriteiten.