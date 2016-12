Minister bevestigt doden van terreurverdachte Amri in Milaan

Bij een normale politiecontrole op Piazza I Maggio in Sesto San Giovanni trok een man zijn pistool toen hij door agenten werd gevraagd om zijn papieren na verdacht gedrag. Dat meldt de Italiaanse minister van Binnenlandse Zaken Marco Minniti op een persconferentie.



Amri schoot op een agent, waarna een tweede agent de terreurverdachte doodschoot. Het incident gebeurde rond 3.00 uur vannacht. De agent is gewond geraakt aan zijn schouder en naar het ziekenhuis gebracht. Hij is niet in levensgevaar. De minister geeft aan trots te zijn op het werk van zijn agent. Hij heeft gesproken met de gewonde agent, die niet in vitale organen geraakt is. ,,Ik heb ze bedankt voor hun professionaliteit."



Brandstichting

Amri sprak Italiaans en woonde een tijd in het land. Hij zat daar tevens vanwege brandstichting in een school vier jaar vast. In de gevangenis radicaliseerde hij. Toen hij vrijkwam, wilde Italië hem uitzetten naar Tunesië, waar hij werd geweigerd. Amri verdween van de radar en dook in 2015 op in Duitsland.



Hoe hij na zijn verdenking van de aanslag in Berlijn weer in Milaan kon komen, is nog onduidelijk. Mogelijk reisde hij per trein. Bij Amri werd een treinkaartje gevonden, waaruit blijkt dat hij onlangs uit Frankrijk kwam. De Italiaanse politie had informatie dat Amri zich in een Milaanse wijk begaf.



Amri werd verdacht van de aanslag van maandagavond, toen een vrachtwagen in reed op de kerstmarkt aan de Gedächtniskirche op de Breitscheidplatz in de Berlijnse wijk Charlottenburg. Zeker twaalf mensen kwamen om het leven.