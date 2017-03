Minister van Justitie VS in het nauw om Russisch contact

Ook enkele partijgenoten vertrouwen hem niet volledig meer en willen dat hij zich ver houdt van een onderzoek van justitie naar banden tussen het campagneteam van Donald Trump en de Russische overheid. In een hoorzitting in de Senaat over zijn benoeming antwoordde Sessions op een vraag over mogelijke informatie-uitwisseling tussen vertegenwoordigers van Trump en de Russische overheid, dat hij 'niet op de hoogte' was van zulke activiteiten.

,,Ik ben een paar keer vertegenwoordiger genoemd in de campagne, en ik heb geen communicatie gehad met de Russen, ik kan daar geen commentaar op geven', aldus Sessions.

Aftreden

Maar de Washington Post onthulde dat Sessions vorig jaar twee keer met de Russische ambassadeur in de VS sprak. Hij was destijds senator en een prominente spreekbuis van Trump. Het ministerie van justitie bevestigt dat Sessions ambassadeur Sergei Kislyak sprak op de Republikeinse Conventie in juli. Ze ontmoeten elkaar daar op een bijeenkomst voor buitenlandse diplomaten. Vervolgens ontving Sessions Kislyak in september in zijn kantoor. Nationaal Veiligheidsdviseur Michael Flynn trad al af omdat hij loog over telefoontjes naar Kislyak.