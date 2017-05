Ministeries Brazilië ontruimd na rellen; leger moet orde herstellen

Betogers stichtten brand in de ministeries van Landbouw, van Ontwikkeling en van Cultuur en richtten diverse vernielingen aan. De politie trad op met traangas en rubberkogels. Om drie uur lokale tijd werden alle ministeries in de Braziliaanse hoofdstad ontruimd.

Temer nam daarop zijn toevlucht tot een drastische en ongebruikelijke maatregel. Hij riep per presidentieel decreet het leger op om de orde te handhaven in de hoofdstad. Aan het begin van de avond hadden legertroepen posities ingenomen in en rond het Palacio do Planalto, waar Temer zijn werkzaamheden uitvoert, en het ministerie van Buitenlandse Zaken.

Later zullen ook de andere ministeries in het regeringscentrum Esplanada in Brasília door militairen worden bewaakt. In totaal zullen zo’n 1500 legereenheden actief zijn in de Braziliaanse hoofdstad. Het presidentieel decreet is tot 31 mei van kracht.