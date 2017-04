'Minstens 35 doden - onder wie 9 kinderen - bij gifgasaanvallen Syrië'

Trump spreekt steun uit aan al-Sisi

9:36 De Amerikaanse president Donald Trump heeft gister zijn steun uitgesproken aan de Egyptische president Abdel Fattah al-Sisi. Hij zei dat de Verenigde Staten met Egypte zullen samenwerken in de strijd tegen islamistische extremisten. Er zijn ,,een paar zaken'' waar ze het niet over eens zijn, zei Trump, maar zorgen over de mensenrechten sprak hij in elk geval niet uit in het openbaar.