Misdaadfamilies werkten samen bij overval op Kim Kardashian

Met welgemikte acties arresteerde de Franse politie gisteren in alle vroegte 17 mannen en vrouwen die verantwoordelijk worden gehouden voor de brutale roofoverval op Kim Kardashian. Wat weten we op dit moment van de verdachten die de celebrity afgelopen oktober ontdeden van miljoenen aan sieraden? Het lijkt te gaan om een paar samenwerkende misdaadfamilies uit Algerije en het zigeunermilieu.

De verdachten zijn oude rotten in het vak. Hun gemiddelde leeftijd is 55 jaar. De jongste mag dan 23 jaar zijn, de oudste is al 72. Er zitten ‘mannen bij die de leeftijd hebben om grootvader te zijn’, aldus een bron in het politieonderzoek. Het zijn bijna allemaal bekenden van de politie. Hun strafbladen staan vol met gewapende overvallen, gewelddadige diefstallen, afpersing, gijzeling en/of drugshandel.

Een van de arrestanten.

DNA-sporen

Logo Volledig scherm De deur van het hotel aan de Rue Tronchet in Parijs, waar Kim Kardashian in oktober 2016 werd overvallen. © AFP Onder de 17 verdachten zit volgens de Franse politie in ieder geval het vijftal dat in de nacht van 2 op 3 oktober om 2 uur ’s nachts de kamer van Kim Kardashian binnendrong in het sjieke Parijse No-Adresse-hotel. Gemaskerd en gewapend snoerden zij de doodsbange celebrity vast en ontdeden haar van haar juwelen. Eén van de criminelen liet een DNA-spoor achter op een van de tiewraps waarmee de polsen van de toen 35-jarige Amerikaanse waren vastgesnoerd. Mogelijk heeft hij het met zijn tanden strakgetrokken en zo onwetend een druppel spuug achtergelaten. Ook op een ketting van Kardashian die een van de overvallers na de actie op straat liet vallen troffen de autoriteiten DNA aan.

De DNA-sporen matchten al snel met die van een ervaren overvaller in de politiedatabank. Terwijl de hele wereld dacht dat de Parijse politie het spoor naar de overvallers van Kim Kardashian bijster was en de dieven zichzelf mogelijk ook al rijk rekenden, lieten zes mannen van de brigade tegen georganiseerde misdaad (BRB) in hun kantoortje aan de quai des Orfèvres 36 dit spoor niet meer los. Ze tapten de telefoon van de crimineel af, observeerden hem en zijn kameraden wekenlang en brachten zo de bende in kaart.

De autoriteiten waren onder meer op de hoogte van een ontmoeting in het noorden van Parijs tussen bendeleden en een mogelijke koper van de buit. Het lijkt te gaan om een paar samenwerkende misdaadfamilies uit Algerije en het zigeunermilieu.

Nestor

De verdachten werden gisterochtend vroeg met een serie arrestaties in Frankrijk in de kraag gevat. De meesten werden in de boeien geslagen in de regio rond Parijs. Pierre B. is met zijn 72 jaar de nestor van de bende. De in het Zuid-Franse Grasse opgepakte B. is een bekende overvaller en valsemunter. Hij wordt samen met enkele andere oudere arrestanten gezien als een van de hoofdverdachten.

Een 65-jarige vrouw werd opgepakt in de Gard. Samen met de twee andere vrouwen zou zij Kim Kardashian in de dagen voorafgaand aan de roofoverval hebben gevolgd in Parijs. En dan werden ook nog twee broers uit het Joodse diamantenmilieu afzonderlijk van elkaar opgepakt. Zij zouden de tussenpersonen zijn die de gestolen juwelen moesten verplaatsen, vermoedelijk naar Antwerpen, het centrum van de internationale diamantenhandel. Daar waren ze onlangs gezien.

Inside job

Twee laatste arrestant zijn de chauffeur die Kim de avond voor de overval door Parijs reed en diens broer. Het gaat om de 40-jarige Michael Madar en de 27-jarige Gary. Beiden werken voor een autobedrijf dat de Kardashians vaak gebruikten bij bezoeken aan de stad. Mogelijk verschaften zij de bende de nodige informatie over de dagelijkse routine en beveiliging van de celebrity. In die zin behoort een inside job nog steeds tot de mogelijkheden, aldus de onderzoekers.

Een andere arrestant.

Bij de invallen trof de politie naast vuurwarpens ook 140.000 euro cash aan en verzamelde zij de nodige documenten. De verhoren van de arrestanten moet nu meer licht werpen op de roofoverval en de bende. De opgepakte bendeleden kunnen in eerste instantie 96 uur lang vastgehouden worden.

De Franse advocaat van Kardashian, Jean Veil, zei gisteren dat zijn cliënte 'zeer blij en zeer tevreden is en tot op zekere hoogte gerustgesteld door het werk van de Franse politie'. Mogelijk zal ze gevraagd worden om naar Parijs te komen om de daders te helpen herkennen. Veil heeft al laten weten dat zijn cliënt bereid is om eventueel het proces in Frankrijk bij te wonen.