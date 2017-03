Moeder: Mijn baby overleed omdat de babysitter 911 niet kon bereiken

Brandon Alex viel afgelopen zaterdag hard op zijn hoofd en raakte bewusteloos. De babysitter belde meerdere keren het noodnummer 911, maar kreeg niemand aan de lijn.



Uiteindelijk besloot ze de moeder van het jongetje te bellen, die bij een begrafenis was. Zij kwam naar huis en bracht haar zoon met spoed naar het ziekenhuis. Daar werd hij dood verklaard. Waar Brandon precies aan stierf, is volgens de artsen nog niet duidelijk. ,,Hij was nog maar zes maanden oud. Het was zijn tijd nog niet'', aldus moeder Bridget Alex.