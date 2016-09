Moeder overleeft ongeval, wordt daarna doodgeschoten

Het slachtoffer, de 53-jarige Deborah Pearl was op weg naar haar werk toen ze werd aangereden door een bestuurder van een SUV. De chaffeur had een rood licht genegeerd en de Ford Taurus van vrouw langs de bestuurderskant vol in de flank geramd.



Volgens de politie ging de SUV verschillende keren over de kop en kwam die tot stilstand op zijn dak. Beide bestuurders overleefden de zware klap, maar Pearl, moeder van drie kinderen, moest het ongeluk uiteindelijk alsnog met haar leven bekopen.



Een getuige zag hoe de aanrijder met een wapen in zijn hand uit het wrak klom, op de 53-jarige Amerikaanse afstapte en meerdere keren op haar schoot. De schutter ijsbeerde vervolgens over het kruispunt, totdat de politie ter plaatse kwam en hem arresteerde.



Verwondingen

Pearl werd met meerdere schotwonden aangetroffen op straat. Ze werd nog naar het ziekenhuis overgebracht, maar overleed daar aan haar verwondingen.



De schutter is geïdentificeerd als de 29-jarige Matthew Ryan Desha. Bij zijn arrestatie was hij in het bezit van een kalasjnikov, meldt de politie. Een woordvoerder van de Amerikaanse defensie bevestigt dat Desha van 2004 tot 2008 bij de marine zat en in die periode twee keer op missie ging naar Irak.



Volgens de politie kenden de schutter en het slachtoffer elkaar niet. Ook het motief van de ex-marinier is nog onduidelijk.