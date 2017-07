Moeder schrijft hartverscheurende brieven aan 17 jaar geleden vermoord dochtertje

,,Die 17 dagen van onzekerheid voelden als 17 jaar", vertelt Sara. ,,Op het moment dat ze verdween, daalde er een mist over me neer. Het was alsof ik niet meer kon ademen. Ik liep rond en mensen praatten tegen me, maar ik antwoordde niet. Het was alsof ik niet in mijn lichaam zat."



Ze herinnert zich wel nog het moment dat een agent haar het slechte nieuws kwam vertellen. ,,17 dagen lang was ik positief blijven denken en blijven hopen", vertelt ze. ,,Tot die agent voor de deur stond, met een asgrijs gezicht. 'Ik moet met u praten', zei hij. 'Alleen, in de tuin, weg van de kinderen.' Ik voelde het opeens ijskoud worden. Michael, de vader van Sarah, was er niet, dus we wachtten nog even op hem. Maar terwijl we daar zaten, kwamen de jongens binnen en vroegen ze met betraande gezichten of het klopte wat ze hadden gehoord: dat Sarah dood was. Ze hadden het gehoord op tv."