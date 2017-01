Moeder van acht kinderen 'te sexy' voor een baan

,,Mijn capaciteiten, daar zijn mannen niet in geïnteresseerd. Ze willen allemaal méér zien van mij, de garagewereld (waar Marie aan de slag wil, red.) zit vol viezeriken”, aldus de Britse, die zich eerder al de woede van het Britse volk op de hals haalde door te verklaren dat ze niet meer kon rondkomen van de uitkering die ze kreeg.



De voormalig stripster ging na haar beklag over het niet kunnen rondkomen 16 uur per week werken als verzorgster. Dat vond ze het maar niks, zo schrijft de Britse The Daily Star. ,,Ik krijg een minimumloon van 8,5 euro per uur, maar intussen kosten de schoolmaaltijden alleen al wekelijks 90 euro. Het is voordeliger als ik niet werk. Als ik geweten had hoe lastig het zou worden, zou ik niet zo veel kinderen op de wereld gezet hebben."



Een half jaar geleden deed de zelfverklaarde 'koningin van de bijstand' bij presentatrice Myleene Klass nog uit de doeken hoe ze profiteerde van het systeem. ,,Je krijgt een baby, brengt de papieren in orde en dan wordt het geld op je rekening gestort. Heel gemakkelijk eigenlijk. Waarom zou ik moeten gaan werken als ik kinderbijslag krijg?"