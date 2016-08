Moeder verdrinkt in VS bij reddingsactie zoontje (2)

Het gezin uit Lakewood in de Amerikaanse staat Colorado, genoot van een boottochtje over Lake Powell, toen de moeder een gil en een plons hoorde. Haar 2-jarige zoontje dat met een vriendje aan het spelen was, bleek in het water te zijn gevallen. De moeder dook erachter aan en slaagde het hoofd van de peuter boven water te houden.



Haar broer stopte de boot onmiddellijk en wilde haar achterna zwemmen, maar besefte dat ze al te ver weg was. Met enige moeite wist hij het motorbootje achter het schip los te krijgen, waarna hij op de drenkelingen af vaarde. Hij wist de 2-jarige peuter veilig aan boord te krijgen, maar toen waren er al vijf minuten verstreken en bleek de moeder bewusteloos. Reanimatiepogingen mochten niet meer baten.



Geen zwemvest

Geen van beiden droeg een zwemvest, hoewel die in dat gebied wel verplicht zijn voor kinderen tot 12 jaar. ,,Ze heeft gedaan wat ze kon'', aldus sheriff Rick Eldredge over de moeder die volgens haar collega's een zeer getalenteerd advocaat was op een kantoor in Denver.



Volgens het Amerikaanse persbureau AP is het al het zesde fatale ongeluk in het recreatiegebied.