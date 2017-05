Mogelijke aanslag verijdeld bij Franse luchtmachtbasis

Schotse surfer had alle hoop op redding na 32 uur verloren

4 mei Toen de politie na 32 uur belde met nieuws over hun vermiste zoon, verwachtte vader John Bryce het slechtst denkbare nieuws te zullen horen. Niets was minder waar. De 23-jarige Schotse surfer Matthew Bryce had al die uren op zee als door een wonder overleefd.