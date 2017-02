'Moord op Kim Jong-nam te zien op bewakingsbeelden'

In de video, van zeer slechte kwaliteit, is te zien hoe twee vrouwen richting Kim Jong-nam lopen. Een van hen, vermoedelijk de Vietnamese vrouw die eerder gearresteerd werd, benadert Nam van achteren en lijkt een paar seconden iets over zijn mond en neus te houden.



Daarna draaien de vrouwen zich om en lopen kalm in verschillende richtingen weg. Kim loopt daarna richting luchthavenpersoneel en beveiligingsbeambten en lijkt om hulp te vragen. Hij wordt door hen weggevoerd. De halfbroer van de Noord-Koreaanse leider overleed op weg naar het ziekenhuis.



Fuji TV onthult niet hoe zij aan de beelden zijn gekomen, die afkomstig lijken van verschillende bewakingscamera's op de Maleisische luchthaven.



Kim Jong-nam werd vorige week maandag vermoord. Vermoedelijk is hij vergiftigd. De resultaten van de autopsie op het lichaam van Kim Jong-nam worden niet voor woensdag verwacht.