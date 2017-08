Camera 'verraadt' moordenaar na fataal seksspel

Marshall - die zich uitgaf als undercoveragent - kende Fasoli via een datingapp. Hij kreeg zijn slachtoffer zover dat hij zich liet vastbinden en knevelen tijdens een seksspelletje. Dat gebeurde in Fasoli's huis in Londen. Hun pikante samenzijn eindigde fataal: Marshall stikte Fasoli met een stuk huishoudfolie. Daarna zette hij het huis in lichterlaaie om zijn sporen uit te wissen. Hoewel Marshall dacht dat hij Fasoli had gedood is het mogelijk dat de man nog leefde tijdens de brand.