Moslima's roepen fatwa uit over kindhuwelijk

De verordening, van wezenlijk belang in de islam maar niet wettelijk bindend, werd naar buiten gebracht na een driedaags congres van religieuze leidsters in het westen van Java. Het komt zelden voor dat Indonesische vrouwen op deze manier stelling nemen. Op de bijeenkomst waren ook vertegenwoordigsters uit Afghanistan, Pakistan en Maleisië.

Beschermen

,,Zwangerschapssterfte is een groot probleem in Indonesië. Wij kunnen als geestelijk leiders een rol spelen inzake het kindhuwelijk'', zei organisator Ninik Rahayu. ,,Wij kennen de vraagstukken en obstakels waarmee vrouwen te maken krijgen. Wij kunnen dus actie ondernemen in plaats van af te wachten tot de regering iets doet om deze kinderen te beschermen.''